Lazio-Lecce, probabili formazioni e scelte decisive dei tecnici

23 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Le scelte di Sarri per la sfida dell’Olimpico

La 12ª giornata di Serie A propone Lazio–Lecce, una gara che può indirizzare il percorso dei biancocelesti. Il tecnico Maurizio Sarri conferma Dia come riferimento nel tridente, con Isaksen e Zaccagni ai lati. Castellanos non è ancora pronto per il rientro, mentre Tavares ritrova una maglia dal primo minuto dopo il recupero fisico. In mezzo al campo agiranno Guendouzi, Cataldi e Basic, con Rovella ancora indisponibile.

Le mosse di Di Francesco e i dubbi offensivi

Sul fronte opposto, il Lecce di Eusebio Di Francesco riparte da Stulic al centro dell’attacco. Camarda, tornato affaticato dagli impegni con l’Italia U21, partirà dalla panchina. Sulla fascia sinistra resta vivo il ballottaggio tra Banda e Sottil, mentre la linea mediana sarà composta da Coulibaly, Ramadani e Berisha. In difesa spazio a Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo, con Falcone tra i pali.

Lazio-Lecce, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Tavares, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Morente. All. Di Francesco

Dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e sui canali SkySport. Disponibile anche in streaming su DAZN, SkyGo e NOW.

