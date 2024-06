LAZIO AGENTE ROMAGNOLI – Intervenuto a Radio Sportiva, Enzo Raiola ha parlato di Alessio Romagnoli, che ha appena concluso la sua stagione alla Lazio.

L’annata del difensore ha avuto alti e bassi, ma il giocatore è molto legato ai biancocelesti.

LAZIO AGENTE ROMAGNOLI – Queste le sue dichiarazioni: “È tifosissimo della Lazio e tutti lo sanno. Aveva anche altre richieste ma ha deciso un anno fa di andare in biancoceleste. Alessio pensa al campo e ad allenarsi bene. Non ho parlato del futuro con il club e non so cosa pensi l’allenatore. Ha tre anni di contratto, sa che si può fare di più, ma sta molto bene a Roma“.

LEGGI ANCHE: