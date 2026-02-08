Lazio, l’ag di Diogo Leite gela Fabiani: “Non c’è nessun accordo”

In casa Lazio si continua a parlare di calciomercato. In occasione della conferenza stampa per la presentazione di Maldini infatti, il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti vari temi, fra cui l’ingaggio a parametro zero di Alfonso Pedraza e Diogo Leite il prossimo giugno. Queste le sue parole: “Per completare il discorso di mercato entrata c’è l’accordo chiuso con tanto di contratto firmato di Pedraza che quindi a luglio vestirà la maglia della Lazio. Diogo Leite ha un infortunio di 6-7 settimane ma c’è un accordo di massima col suo avvocato vediamo se si vorrà legare alla Lazio come abbiamo provato a fare prima dell’infortunio”.

Tuttavia, l’agente di Diogo Leite non sembra essere dello stesso parere. Il legale del difensore ha pubblicato un comunicato ufficiale con il quale ha chiarito la situazione. Si legge, infatti, che i contatti fra le parti sono confermati, ma manca l’accordo di cui Fabiani ha parlato in conferenza stampa.

LAZIO, L’ENTOURAGE DI DIOGO LEITE SMENTISCE FABIANI: IL COMUNICATO

Questo il comunicato: “Affinché non sussistano dubbi, non esiste né è mai esistito alcun accordo verbale, accordo scritto, pre-accordo, impegno o intesa di qualsiasi natura tra Diogo Leite e la S.S. Lazio, né in forma diretta né indiretta. Vero che, nel corso dell’ultima finestra di mercato, sono stati avviati contatti per valutare una possibile operazione di trasferimento. Tuttavia, come noto pubblicamente, tali contatti non si sono tradotti in un accordo tra tutte le parti coinvolte e, per questo motivo, non sono stati portati a conclusione”.

“Si auspica pertanto che tutte le parti interessate agiscano nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e responsabilità professionale nel trattamento pubblico di tematiche di questa natura. Riteniamo che la presente dichiarazione sia sufficiente a chiarire la questione e chiediamo, con il dovuto rispetto, di astenersi da ulteriori commenti che facciano riferimento a presunti impegni contrattuali non corrispondenti al vero o non adeguatamente fondati. Si precisa che il contratto attualmente in vigore del giocatore scade al termine della presente stagione sportiva e che non è stato assunto alcun impegno in merito a un eventuale futura permanenza. Eventuali sviluppi relativi al futuro del giocatore saranno comunicati attraverso i canali appropriati e nel pieno rispetto di tutte le parti coinvolte”.

