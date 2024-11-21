Lazio, la nota sulle condizioni di Nuno Tavares
LAZIO NUNO TAVARES – Non sono giunte nelle scorse ore buone notizie in casa Lazio circa le condizioni di Nuno Tavares, giocatore chiave per il tecnico Marco Baroni.
Il terzino sinistro portoghese ha infatti subito una lesione muscolare che lo terrà fuori per circa una decina di giorni.
LAZIO NUNO TAVARES – Qui la nota del club di Claudio Lotito: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Nuno Tavares è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado a carico del semimembranoso della coscia sinistra riportata con la propria Nazionale. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano“.
