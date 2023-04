Maurizio Sarri, tecnico dei biancocelesti, avrebbe già stabilito l’obiettivo primario per il centrocampo in caso di Champions

Prosegue il volo della Lazio verso uno splendido piazzamento Champions. La squadra di Maurizio Sarri occupa il secondo posto alle spalle del Napoli, squadra che, praticamente da inizio stagione, gioca un campionato a parte. Proprio per questo, la seconda piazza occupata dai biancocelesti sta assumendo un grande significato: a sole otto giornate dal termine, la banda di Maurizio Sarri tenterà l’allungo definitivo sul rettilineo che potrebbe ricondurla nei gironi di Champions League.

Nel caso in cui tutto ciò dovesse concretizzarsi, il tecnico toscano avrebbe già stabilito una lista della spesa da presentare alla società per preparare i numerosi e probanti impegni tra le varie competizioni. Come riportato dal quotidiano Il Messaggero, la priorità del tecnico riguarderebbe un rinforzo nella zona nevralgica del campo, considerando le nebulose questioni legate al futuro di Milinkovic Savic e Luis Alberto. Il profilo individuato sarebbe quello di Lucas Torreira, elemento fondamentale di un Galatasaray lanciato verso la conquista del Titolo turco.

L’ex centrocampista della Fiorentina, classe 1996, preparerebbe volentieri i propri bagagli per far ritorno in Italia, sua priorità da diverse sessioni di mercato. Il lungo contratto stipulato con il club turco, scadente nel 2026, obbligherà le pretendenti a staccare un assegno da (almeno) 15 milioni di euro per il cartellino del centrocampista. L’aquila biancoceleste, da parte sua, sarebbe pronta a rifarsi il look in vista del grande ritorno nella massima competizione europea per club.

