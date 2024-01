Kamada, centrocampista della Lazio reduce da un avvio di stagione poco esaltante, non è stato convocato dal Giappone per la Coppa d’Asia

Foto di Stefano D’Offizi

Una convocazione che appariva quasi scontata in relazione all’importanza del giocatore per la propria Nazionale ma che, a sorpresa, si è trasformata in una clamorosa esclusione. Daichi Kamada, centrocampista prelevato dalla Lazio dal mercato svincolati in estate quando, il giapponese, sembrava ad un passo dal Milan prima della rivoluzione di giugno, non rientra nella lista dei convocati del Commissario Tecnico, Moriyasu, in vista della Coppa d’Asia. La manifestazione, in programma dal 12 gennaio al 10 febbraio in Qatar, perde dunque uno dei protagonisti più rinomati della selezione giapponese per scelta tecnica.

Kamada, infatti, paga un avvio di stagione alquanto complicato, frutto di prestazioni altalenanti che ben poco si identificano con i numeri fatti registrare nella passata stagione, nella quale ha messo a referto ben sedici reti in tutte le competizioni con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Nella stagione in corso, la rete realizzata al Maradona, contro il Napoli, decisiva per lo 0-1 finale, sino a questo momento, può essere considerata semplice illusione di ciò che, in realtà, non si è verificato. La mancata convocazione di Kamada dovrà far rivedere i piani biancocelesti in vista della sessione invernale del mercato.

Lo stesso Maurizio Sarri, a margine della gara contro il Frosinone, vinta dai capitolini per tre reti a una, aveva invocato un rinforzo nella zona nevralgica del campo nel caso in cui, all’infortunio di Luis Alberto, si fosse aggiunta la convocazione del ventisettenne giapponese per la manifestazione asiatica. Così, invece, non sarà: Kamada resterà a Formello dopo aver perso il treno della Nazionale e, il suo futuro a Roma, appare sempre più nebuloso.

