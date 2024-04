Lazio-Juventus, Tudor: “Gara perfetta per provare a ribaltare, la decidono i giocatori”

Igor Tudor, tecnico della Lazio ha parlato in conferenza alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. C’è da ribaltare la sconfitta dell’andata per 2-0:

“E’ una gara importante, si gioca per andare in finale contro una squadra forte e risultato non facile ma va provato con tutte le forze, bisogna credere, fare una partita perfetta, non sbagliare niente, poi vediamo cosa succede. Per ribaltare bisogna fare tutte le cose per bene, siamo sulla strada giusta“.

Tudor aggiunge: “Ciro (Immobile) sarà convocato. L’allenatore è importante ma se non hai i giocatori… tu puoi lavorare otto ore al giorno ma decidono sempre i giocatori, spero che domani lo siano. Solidità quando siamo un po’ più bassi, stare sul pezzo, concentrati, quella cosa dove la Juve è ad un livello ottimo. C’è da crescere da un punto di vista della mentalità, del peso su certe situazioni perché la Serie A è tosta, difficile e c’è fisicità“.

Su Kamada: “Abbiamo parlato tanto, ho spiegato sempre uguale: lo stile di gioco per un giocatore è meglio, per altri no, a me è successo tante volte e sono cose di calcio. E’ un ragazzo completo, un buon livello“.

OLTRE A “LAZIO-JUVENTUS, TUDOR…“, LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO: