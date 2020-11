Lazio-Juventus Inzaghi: “Senza 4 titolari è una grande prestazione”

LAZIO-JUVENTUS INZAGHI – Altro match deciso in zona Cesarini per la Lazio sempre di Caicedo l’ultima parola. Simone Inzaghi ha commentato le prodezze del suo attaccante: “E’ un giocatore che sa farsi volere bene da tutti, ma non è l’unico: anche a San Pietroburgo chi è entrato ha dato una grande mano. E così oggi tutti i cambi hanno dato un contributo fondamentale.”

LAZIO-JUVENTUS INZAGHI: GRANDE PRESTAZIONE

“Eravamo senza quattro titolari come Strakosha, Leiva, Lulic e Immobile, a Brugge eravamo in 13, in Russia 14: abbiamo fatto un ciclo di partite incredibile con i giocatori contati. Per questo oggi l’esultanza era più spinta del solito. C’era bisogno di tutti, sapevamo che il momento era difficile ma abbiamo un grande cuore. Questi ragazzi si sono superati”.

LAZIO-JUVENTUS INZAGHI – Sul match riagguantato in extremis ha detto: “La Juventus ha una qualità enorme, ha preso una traversa ma anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni. Per come siamo arrivati a questa sfida abbiamo fatto una grande prestazione”.

LEGGI ANCHE: