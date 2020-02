Lazio, Inzaghi: “Verona da rispettare, gara importante”

LAZIO INZAGHI VERONA – Simone Inzaghi, allenatore della Lazio ha parlato alla vigilia del recupero di campionato contro l’Hellas Verona. Di seguito, le sue parole principali:

“Partita molto importante, ce ne sono altre sedici ma vincendo sarebbe secondo posto, una cosa importantissima per noi. Giochiamo contro una squadra da rispettare tutto e per tutto. Stiamo vivendo un buon momento ma andiamo avanti partita dopo partita. Sarà importante per i ragazzi recuperare bene“.

L’intesa Immobile – Caicedo: “La forza è il gruppo. Se Caicedo segna, Immobile e Correa sono contenti“.

