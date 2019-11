Lazio, Inzaghi: “Potevamo far meglio in Europa League, poche possibilità di andare avanti”

LAZIO INZAGHI – Simone Inzaghi, tecnico della Lazio ha parlato alla vigilia della gara casalinga contro il Cluj, quinta giornata di Europa League. Il mister biancoceleste vuole far bene:

“Sappiamo che purtroppo la nostra qualificazione è appesa ad un filo ma faremo la nostra partita per vincere in casa nostra, sapendo che abbiamo poche possibilità di andare avanti. Nelle prime quattro partite abbiamo compromesso per colpa nostra e anche fattori esterni, come un rigore clamoroso su Immobile non assegnato a Glasgow. Potevamo fare meglio, abbiamo perso tre partite 2-1 e vinta una 2-1, per le nostre potenzialità dovevamo fare molto meglio“.

