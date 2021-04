Lazio Inzaghi Covid, il tecnico biancoceleste è positivo

LAZIO INZAGHI COVID – Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è risultato positivo al coronavirus. Il club biancoceleste spiega così in un comunicato ufficiale: “La S.S. Lazio comunica di aver appreso da un membro dello staff tecnico che lo stesso è risultato positivo al Covid-19, a seguito di un esame privato cui si è sottoposto insieme ad alcuni membri del proprio nucleo familiare. La società, per quanto di propria competenza, ha già messo in atto tutte le misure previste a tutela dei suoi tesserati“.

LAZIO INZAGHI COVID – A precisare che si tratta di Simone Inzaghi è stata la moglie dello stesso tecnico, tramite il seguente post su Instagram: “Ciao a tutti, ci tenevamo a dirvi che purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a domicilio è risultata positiva al Coronavirus. Stiamo bene e in isolamento come da protocollo. Un abbraccio“.

