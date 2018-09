Lazio, Inzaghi: ” Buon approccio, ma potevamo fare di più “

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di Sky alla fine della partita di Europa League contro l’Apollon

Sulla partita – “Il rammarico è non aver fatto un gol in più, hanno trovato il 2-1 in modo fortuito su una carambola. Volevamo esordire con la vittoria, l’abbiamo fatto, siamo pronti ad andare avanti così. Mi è piaciuto l’approccio alla partita che era la prima per molti giocatori, al secondo tempo dovevamo e potevamo fare meglio.”

Sulla squadra –“Sono andati bene, i ragazzi hanno disputato un’ottima gara ed hanno giocato con personalità. Il girone non sarà facile, il Francoforte è un’ottima squadra così come il Marsiglia.”

Su Caicedo – “Non ho mai avuto dubbi su di lui, è un professionista. Tutti gli vogliamo bene perché lavora tanto, fare il centravanti dietro Immobile non è semplice ma sono assolutamente soddisfatto di lui. Da qua alla fine ci potrà aiutare tanto.”