Lazio Sissoko – Dopo lo splendido secondo posto della scorsa stagione, dietro solamente ad un grande Napoli, la Lazio partiva con grandi ambizioni ad inizio annata, ma purtroppo non è stato così. L’ultimo obiettivo rimasto è quello di provare a rimontare la Juventus nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, tuttavia il presidente Claudio Lotito sta già pensando alla prossima stagione insieme al suo team di lavoro. Come riporta Sky Sport uno dei possibili obiettivi per rinforzare la rosa è rappresentato da Ibrahima Sissoko.

Situazione – Il centrocampista attualmente in forza al Strasburgo classe 1997 potrebbe essere un obiettivo concreto in vista della prossima stagione. Si tratta di un calciatore in scadenza di contratto, utile per allungare le rotazioni a centrocampo dove non tutti hanno convinto in questa stagione. Tuttavia la Lazio non è l’unica squadra interessata: anche Fiorentina e Bologna hanno sondato il terreno per il calciatore.

Lazio, interessamento per Sissoko

Numeri – Sissoko è passato allo Strasburgo nel 2018, e in questa stagione ha collezionato 25 presenze in totale con tre assist all’attivo.

