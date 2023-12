Lazio-Inter: intervenuto a margine della sconfitta casalinga contro i nerazzurri, Immobile ha commentato i fischi recapitati alla squadra

Foto di Stefano D’Offizi

Serata amarissima, l’ennesima registrata in un campionato in cui, l’aquila Olimpia, intesa come Lazio, non riesce proprio a spiccare il volo verso le zone nobili della classifica. La partita dell’Olimpico contro l’Inter, nella quale i nerazzurri si sono imposti per due reti a zero malgrado una prestazione non così negativa da parte dei biancocelesti, avrebbe dovuto rappresentare una sorta di nuovo inizio per le ambizioni di risalita della squadra di Sarri. Avrebbe, appunto: la truppa di Simone Inzaghi ha mostrato tutto il cinismo tipico di una grande corazzata punendo la Lazio in due fondamentali momenti del match. Ne è consapevole Ciro Immobile, capitano dei biancocelesti.

In una serata in cui l’atteggiamento della squadra si è rivelato, comunque, positivo e propositivo, è mancata quella scintilla in grado di rianimare un gruppo che ha raccolto le proprie soddisfazioni solamente in campo internazionale, attraverso il raggiungimento degli ottavi di finale della Champions League. Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match, il numero 17 ha commentato anche i fischi recapitati ai calciatori: “Capisco i fischi, ma penso siano dettati più dai pochi punti conquistati in classifica che dalla sconfitta in sé. Avessimo avuto 30 punti, per l’atteggiamento mostrato dalla squadra, sono sicuro non li avremmo ricevuti. La felicità deriva dai risultati: stasera non sarebbe giusto condannare la Lazio. Nel complesso, sono fischi meritati. Non riusciamo a concretizzare la mole di gioco che produciamo e dobbiamo crescere in tantissimi aspetti”, ha concluso Immobile.

