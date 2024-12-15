Lazio-Inter, Inzaghi: “Bella proposta, mi sento apprezzato da tutte le componenti”
Lazio-Inter concluderà domani la sedicesima giornata di Serie A e il mister Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali dell’Inter. Così il mister nerazzurro:
“Senz’altro sarà una partita complicata, affrontiamo un avversario che in ventidue partite ufficiali ne ha vinte sedici e dove non ha vinto ha fatto ottime gare. Sarà un impegno difficile da interpretare nel migliore dei modi“.
I grandi risultati della Lazio: “Bisogna dar merito a tutti quanti, penso alla società, all’allenatore, i giocatori che stanno giocando un ottimo calcio organizzato e un’ottima proposta“.
Le fatiche europee: “Sappiamo che le partite internazionali portano via energie però è la stessa cosa per tutte quelle che partecipano, è un motivo di orgoglio e prestigio e tutte e due faranno il massimo nella gara“.
Lazio possibile candidata alla corsa d’altissima classifica: “Avevo detto alla vigilia del campionato che sarebbe stato equilibrato con tante pretendenti rafforzate, è giusto considerare la Lazio per la proposta di gioco ben organizzata al di là della classifica“.
Il ritorno all’Olimpico sempre speciale: “Non sarà mai uguale per me anche se sarà l’ottava volta, non dimentico il mio percorso, i trofei vinti in campo e in panchina e penso ai compagni, a Lotito, Tare. Ho la fortuna di aver allenato la Lazio, poi l’Inter dove mi sento apprezzato da tutte le componenti e sono orgoglioso di quello che sto facendo qui all’Inter“.
