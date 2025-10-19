 Salta al contenuto

Lazio, infortunio per Cancellieri: Sarri in ansia sui tempi di recupero

Cristiano Abbruzzese
Cancellieri

Foto © Stefano D’Offizi

Il problema muscolare durante Atalanta-Lazio

INFORTUNIO CANCELLIERI – Brutta notizia per la Lazio e per Maurizio Sarri. Nel corso del primo tempo della sfida contro l’Atalanta, Matteo Cancellieri ha accusato un fastidio ai flessori della coscia sinistra ed è stato costretto a chiedere il cambio al 22’. L’esterno biancoceleste, che nelle ultime settimane si era imposto come uno degli uomini più in forma della squadra, ha lasciato il campo visibilmente dolorante, sostituito da Isaksen.

Le condizioni dell’esterno biancoceleste

Rientrato in panchina a inizio ripresa, Cancellieri si è presentato con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra e una chiara difficoltà nel camminare. Lo staff medico della Lazio ha confermato che nei prossimi giorni verranno effettuati esami strumentali per valutare l’entità del problema muscolare e stabilire i tempi di recupero.

Una tegola per Sarri

INFORTUNIO CANCELLIERI – Per Sarri si tratta di un imprevisto pesante. L’attaccante era diventato un punto di riferimento nel tridente offensivo, spesso decisivo con la sua rapidità e capacità di incidere negli ultimi metri. In sua assenza, l’allenatore biancoceleste dovrà ridisegnare l’attacco, puntando su Isaksen, Dia e Zaccagni, con la speranza di non dover rinunciare troppo a lungo al talento romano.

