Lazio, infortunio Cataldi: c’è lesione, i tempi di recupero

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 25 Novembre 2025 · Aggiornato il 26 Novembre 2025

Foto Stefano D’Offizi

Nonostante il rientro di Dele-Bashiru, il quale deve essere ancora reintegrato in lista Serie A, arrivano nuovi problemi per Maurizio Sarri. Ad aggiungersi ai tanti indisponibili, soprattutto in mezzo al campo, è Danilo Cataldi, uscito anzitempo nella partita contro il Lecce a causa di un infortunio muscolare.

LAZIO, INFORTUNIO CATALDI: C’È LESIONE MUSCOLARE, SALTA IL DOPPIO INCONTRO CON IL MILAN

L’ex Fiorentina si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al gastrocnemio, come riportato dalla Lazio tramite un comunicato ufficiale: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che Danilo Cataldi ha riportato una lesione di basso grado a carico del gastrocnemio destro. L’atleta ha già iniziato protocollo di recupero e sarà rivalutato nei prossimi giorni”.

Cataldi salterà sicuramente entrambe le sfide contro il Milan e la sfida contro il Bologna, per provare a recuperare contro il Parma, partita in programma in prossimo 13 dicembre. Intanto, Sarri sta studiando le possibili alternative, ma le opzioni sono poche, considerando che Rovella tornerà solo a gennaio. L’unica soluzione realmente praticabile, al momento, è arretrare Vecino e utilizzarlo come regista.

