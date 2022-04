LAZIO SERGIO RICO – Una delle prime grane da risolvere per la Lazio in vista della prossima stagione riguarda la porta. I biancocelesti dovranno trovare infatti un nuovo numero uno a cui affidare il ruolo di estremo difensore. Come riporta “Il Corriere dello Sport“, il favorito ad oggi sembra Sergio Rico, di proprietà del Psg ma in prestito al Maiorca.

LAZIO, INCONTRO TRA TARE E L’ENTOURAGE DI SERGIO RICO: E’ LA PRIMA SCELTA

Lo spagnolo farà ritorno a Parigi a fine stagione, e vista l’abbondanza dei parigini nel reparto, verrà con ogni probabilità ceduto. La Lazio spera di riuscire a strapparlo per meno di 10 milioni di euro. Va detto che Sergio Rico ha un contratto fino al 2024 e che i biancocelesti sono diventati per lui la priorità.

Inoltre, sponsor di un suo eventuale arrivo nella Capitale, sarebbe Luis Alberto. I due, oltre ad essere rappresentati dalla stessa scuderia, l’agenzia You First Sports, sono molto amici, come dimostra un selfie scattato qualche giorno fa ad una festa organizzata dal fantasista della Lazio.

L’evento è stato inoltre l’occasione per il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare di parlare con uno dei rappresentanti del portiere per cominciare a sondare il terreno. Nonostante il favorito di Sarri sia Carnesecchi dell’Atalanta, valutato però 15 milioni, Sergio Rico, anche per motivi economici, sembra aver scalato parecchie posizioni nelle preferenze della Lazio.

