Lazio in semifinale di Coppa Italia: Bologna ko ai rigori

Decidono i rigori al Dall’Ara

BOLOGNA-LAZIO – La Lazio conquista la semifinale di Coppa Italia superando il Bologna ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Al Dall’Ara finisce come in Napoli-Como: dagli undici metri sorridono i biancocelesti, mentre i felsinei salutano la competizione dopo il trionfo della passata stagione.

Fatali gli errori di Ferguson, ipnotizzato da Provedel, e di Orsolini, che calcia fuori. Perfetta invece la sequenza della squadra di Maurizio Sarri.

Castro illude, Noslin risponde

L’avvio è di marca rossoblù. Il Bologna di Vincenzo Italiano pressa alto e sfiora il vantaggio con Cambiaghi, fermato da un grande intervento di Provedel. Al 30’ il gol arriva: incornata vincente di Santiago Castro sugli sviluppi di un corner e 1-0.

Prima dell’intervallo tegola per la Lazio: si ferma Pedro, dentro Noslin. Ed è proprio l’ex Verona a cambiare il match. Al 49’ raccoglie l’assist di Dele-Bashiru e firma il pareggio. Da lì la gara si fa più tattica, con poche occasioni nitide fino al triplice fischio di Daniele Chiffi.

Ora l’Atalanta

Ai rigori segnano Nuno Tavares, Dia, Marusic e Taylor. Il resto lo fa Provedel.

La Lazio vola così in semifinale, dove affronterà l’Atalanta in un doppio confronto tra marzo e aprile. Un segnale forte nella stagione dei biancocelesti, ancora in corsa su più fronti.