Lazio in pressing per Giovane: possibile scambio con Belahyane

Dopo gli arrivi di Ratkov e Taylor, la Lazio vuole continuare a rinforzare la propria rosa, considerando soprattutto i mancati innesti estivi a causa blocco del mercato. Il nome per l’attacco, che fa molta fatica a spedire la palla in rete, è Giovane dell’Hellas Verona. Il brasiliano è stato obiettivo anche di altre big del nostro campionato, come Atalanta e Roma che, però, hanno poi deciso di puntare rispettivamente su Raspadori e Malen per rinforzare i rispettivi reparti offensivi.

LAZIO, BELAHYANE POSSIBILE PEDINA DI SCAMBIO PER ARRIVARE A GIOVANE: I DETTAGLI

Secondo quanto riportato da Sky Sport, per arrivare all’attaccante scaligero senza sborsare troppo, i biancocelesti potrebbero offrire al Verona il cartellino dell’ex Reda Belahyane più un conguaglio economico. Il centrocampista marocchino ha già vestito la maglia gialloblù dal 2024 al 2025, per poi andare proprio alla Lazio un anno fa per circa 10 milioni di euro. Ritrovare un contesto conosciuto potrebbe essere la chiave per ottenere quel minutaggio indispensabile per rimettersi in gioco senza pressione. Le parti sono momentaneamente in contatto per definire l’affare e si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni.

