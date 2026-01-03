Che la Lazio sia alla ricerca di una mezz’ala è ormai noto e fra i vari Loftus-Cheek, Samardzic e Casadei, c’è anche il nome di Giovanni Fabbian. Il classe 2003 piace molto a Maurizio Sarri e il suo acquisto sarebbe l’occasione perfetta per il ds Angelo Fabiani di sdebitarsi con il tecnico toscano, accontentandolo con un colpo mirato dopo le difficoltà del mercato bloccato della scorsa estate.

LAZIO, È FABBIAN IL NOME SCELTO PER IL CENTROCAMPO? I DETTAGLI

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Lazio è in continuo contatto con il Bologna, anche se non è stata ancora presentata alcun offerta ufficiale da parte dei biancocelesti. Dati i buoni rapporti fra le società, da Formello trapela cauto ottimismo, ma l’affondo per il ventiduenne è atteso solamente dopo il weekend. Entrambe le squadre infatti, sono concentrate sui propri match di Serie A, tanto importanti quanto complicati: i biancocelesti ospiterà il Napoli campione d’Italia, mentre i rossoblù saranno impegnati nella difficile trasferta contro l’Inter.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Lazio, idea Oyarzabal: il post Castellanos guarda alla Liga Calciomercato News

Oltre a “Lazio in pressing per Fabbian: contatti fra i club in corso” leggi anche: