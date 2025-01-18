Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 18 Gennaio 2025

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha rilasciato dichiarazioni chiare ai canali ufficiali del club biancoceleste, delineando la strategia per il mercato invernale. “Ci sono stati chiesti Rovella, Dele-Bashiru, Castellanos e Tavares”, ha affermato Fabiani, sottolineando come la squadra capitolina abbia diversi giocatori appetibili per altri club. Tuttavia, l’obiettivo principale non è smantellare il gruppo, bensì rafforzarlo con interventi mirati.

Fabiani ha ribadito l’importanza di mantenere il nucleo della rosa, evidenziando come la Lazio non intenda cedere i propri pilastri. Al contrario, l’intenzione è quella di puntellare la squadra con nuovi innesti, garantendo continuità e competitività per la seconda parte della stagione.

Nuno Tavares: il gioiello conteso dalle big italiane

Tra i nomi più caldi del mercato c’è Nuno Tavares, il terzino sinistro classe 2000 arrivato in estate e diventato rapidamente uno dei protagonisti della stagione sotto la guida del tecnico Marco Baroni. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il giocatore è finito nel mirino delle tre grandi italiane: Juventus, Milan e Inter.

Le tre società avrebbero già effettuato sondaggi per valutare la possibilità di acquisire il giovane laterale, la cui prestanza fisica e capacità offensive hanno attirato l’attenzione dei big del calcio italiano. Nuno Tavares, con le sue incursioni e la sua versatilità, ha dimostrato di essere un elemento chiave per la Lazio, rendendo la sua eventuale cessione un tema delicato per la dirigenza biancoceleste.

Le prossime mosse della Lazio

Mentre il mercato invernale si avvicina, la Lazio si prepara a gestire con attenzione le richieste per i suoi giocatori. Fabiani ha lasciato intendere che non ci saranno rivoluzioni, ma solo aggiustamenti mirati per migliorare la competitività della squadra. La priorità rimane quella di non indebolire il gruppo, mantenendo intatti i pilastri che hanno permesso alla formazione di Baroni di ottenere risultati significativi nella prima parte della stagione.

Intanto, il futuro di Nuno Tavares resta un punto interrogativo. Se da un lato le big italiane premono, dall’altro la Lazio sembra intenzionata a trattenere il giovane talento, considerato un tassello fondamentale per i prossimi obiettivi. La prossima settimana potrebbe riservare ulteriori sviluppi, con la dirigenza capitolina chiamata a prendere decisioni cruciali.

