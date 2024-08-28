Lazio, in difesa arriva Gigot dal Marsiglia

La Lazio è vicina a un colpo importante per rinforzare la propria difesa, con l’acquisto di Samuel Gigot dall’Olympique Marsiglia.

Il centrale francese, classe 1993, rappresenta una scelta strategica per il club biancoceleste, che ha deciso di intervenire sul mercato dopo le difficoltà difensive mostrate nelle prime uscite stagionali.

Come riportato anche da Fabrizio Romano, l’accordo di massima con il Marsiglia è già stato raggiunto, e ora si lavora attivamente per definire gli ultimi dettagli con l’entourage del giocatore, concentrandosi in particolare sull’ingaggio.

CONOSCIAMO MEGLIO GIGOT

Gigot, con i suoi 187 cm di altezza, è un difensore di grande presenza fisica e grinta, qualità che lo hanno portato a diventare capitano nel Marsiglia in breve tempo. Oltre alle doti difensive, si distingue per la sua abilità nel gioco aereo, testimoniata dai cinque gol realizzati nelle sue 47 presenze in Francia.

Tuttavia, il suo stile di gioco aggressivo lo rende suscettibile ai cartellini, un aspetto su cui dovrà lavorare per adattarsi al meglio alla Serie A.

L’esperienza internazionale del difensore francese è vista come un valore aggiunto per un reparto che ha mostrato segni di cedimento nelle prime uscite stagionali, con gol subiti nei primi minuti sia contro il Venezia che contro l’Udinese.

ESUBERI IN USCITA

Con l’arrivo di Gigot, la Lazio dovrà però risolvere il problema della sovrabbondanza di difensori centrali in rosa. Attualmente, Mario Gila è fuori lista a causa di un infortunio, ma con l’aggiunta del francese, sarà necessario sfoltire ulteriormente il reparto. Il principale indiziato a partire potrebbe essere Nicolò Casale, su cui ci sono stati timidi interessamenti da parte di Bologna e Torino.

Anche Hysaj e Pedro potrebbero essere sacrificati, soprattutto in vista delle stringenti regole per la lista dell’Europa League.

Il mercato della Lazio, dunque, non è ancora concluso. La dirigenza biancoceleste sta cercando di trovare il giusto equilibrio tra entrate e uscite, con l’obiettivo di rafforzare la squadra senza però appesantire troppo la rosa. Con l’acquisto di Gigot, la Lazio spera di aver trovato il tassello giusto per migliorare la propria solidità difensiva e affrontare al meglio le sfide della stagione.

