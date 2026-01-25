Lazio in contropiede sul futuro Romagnoli: il comunicato del club

Alessio Romagnoli, centrale della Lazio che sembrava a un passo dall’addio al club, potrebbe restare: il comunicato del club sul futuro

ROMAGNOLI LAZIO COMUNICATO – Al momento di svuotare il proprio armadio nel Centro Sportivo di Formello, ecco il colpo di scena. La Lazio, attraverso un comunicato ufficiale apparso poco fa sul sito del club, ha ufficialmente tolto Alessio Romagnoli dal mercato. I presupposti per l’addio sembravano esserci tutti. Tanto che il calciatore, dopo il pareggio nella sfida dell’anticipo del sabato, a Lecce, aveva già salutato compagni e tifosi accorsi al Via del Mare per assistere al match terminato col risutato di 0-0. Il definitivo congedo dell’ex capitano biancoceleste sembrava definitivo al punto che lo stesso Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, si rammaricava davanti alle telecamere per l’addio anticipato del proprio perno della retroguardia.

“Con l’addio di Romagnoli, la squadra subisce ulteriore ridimensionamento dei propri obiettivi. L’assenza di Alessio comporterà diversi gol subiti in più: parlano i numeri e le statistiche”, aveva dichiarato il Mister toscano. A giudicare dalla nota ufficiale della Lazio, tuttavia, al momento, appare corretto rivolgere tutti i verbi al passato.

Romagnoli, futuro alla Lazio ancora da scrivere: il comunicato della società

“Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e rimarrà un calciatore biancoceleste. Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra”.

Un comunicato che sembra riconciliare le idee di Sarri con la stessa società della capitale, ma che alimenta il thriller di mercato intorno al nome dell’ex difensore del Milan. Il centrale di Anzio, infatti, aveva già richiesto di lasciare la società per raggiungere l’Al Sadd, squadra araba allenata da Roberto Mancini. Romagnoli sembrava aver ceduto alle lusinghe arabe sulla base di un triennale da 6 milioni di euro l’anno e espresso il desiderio di lasciare la capitale. Tutto questo, fino al comunicato odierno della società.