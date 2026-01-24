Lavori in corso in casa Lazio. I biancocelesti sono nel pieno di una vera e propria rivoluzione, con lo sblocco del mercato che ha dato il via alle numerose cessioni che la società capitolina avrebbe svolto in estate. Dopo Castellanos, Guendouzi e un Romagnoli sempre più vicino all’Al Sadd di Roberto Mancini, la formazione di Sarri sta per perdere anche Christos Mandas che andrà in Premier League, più precisamente al Bournemouth, in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro. I biancocelesti hanno già individuato il sostituto: si tratta di Edoardo Motta.

LAZIO, CHI È EDOARDO MOTTA: ECCO IL SOSTITUTO DI MANDAS

Motta, classe 2005, è un giovane portiere di prospettiva che milita in Serie B, nella Reggiana. L’estremo difensore si trasferisce nella Capitale per circa un milione di euro più il 5% sulla futura rivendita. Tuttavia, nelle casse dei granata finiranno solo 500 mila euro: la Juventus, club dove Motta è cresciuto, vanta infatti un diritto del 50% sulla cessione del giocatore. Il 21enne è atteso nella giornata di lunedì a Roma per sottoporsi alle visite mediche di rito e porre la firma sul contratto che lo legherà ai biancocelesti fino al 2030.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

In questa stagione, il portiere italiano ha collezionato 20 presenze con la maglia granata, impreziosite da 5 clean sheet. Alto 1.94 metri, Motta è già nel giro della Nazionale italiana under 21, con cui ha esordito nella sfida contro la Macedonia del Nord under 21 dello scorso 9 settembre.

Oltre a “Lazio, in arrivo Edoardo Motta per il post-Mandas: i dettagli” leggi anche: