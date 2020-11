Lazio Immobile Covid: voci di positività, rischia di saltare la nazionale

Lazio Immobile Covid – Da poche ore starebbero rimbalzando voci, naturalmente da confermare, secondo le quali Ciro Immobile sarebbe ancora prigioniero del Covid e in isolamento su ordine della Asl.

Il giocatore si sta allenando a casa, come testimonia una storia postata su Instagram da sua moglie Jessica in mattinata.

Lazio Immobile Covid – E’ bene precisare che non vi è stata alcuna comunicazione da parte della FIGC in merito alla vicenda: ma alcuni indizi lasciano presupporre la veridicità di questi rumors; ovvero il fatto che per l’ attaccante non risulterebbe alcun spostamento programmato in vista del decisivo match della nazionale Domenica sera contro la Polonia.

Il CT Roberto Mancini aspettava con ansia il responso dell’ultimo test ma è innegabile che dopo questa fuga di notizie le possibilità di vedere Immobile in campo con l’ Italia a Reggio Emilia si siano drasticamente ridotte. A riportarlo è Il Corriere Dello Sport.

