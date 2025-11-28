Lazio, il sogno si chiama Oyarzabal

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 28 Novembre 2025

Lazio Oyarzabal – I problemi della Lazio nell’ambito del calciomercato sono ormai noti a tutti. I biancocelesti in estate non hanno potuto concludere operazioni in entrata e l’allenatore Maurizio Sarri si è adattato alla situazione. Come riportato da Il Messaggero il sogno per l’attacco è Mikel Oyarzabal.

Condizioni complesse

Lo spagnolo, stella della Real Sociedad, è il grande desiderio di Sarri per il mercato invernale. Le condizioni però appaiono molto complicate, la Lazio infatti dovrà generare 30 milioni di euro di plusvalenze entro gennaio per non superare il limite dell’81% del costo del lavoro allargato. Per portare Oyarzabal in rosa servirebbe un grande sacrificio economico, operazione che sarebbe comunque molto difficile; il tecnico dei biancocelesti dovrà quindi adattarsi a un mercato con giovani a basso costo o svincolati.

Rientro

Le buone notizie per Sarri arrivano dall’infermeria: dopo un mese e mezzo di inattività causa infortunio è tornato ad allenarsi Castellanos, proprio alla vigilia della difficile sfida contro il Milan. L’importanza del Taty per i biancocelesti è nota, Maurizio si affiderà a lui per tentare il colpo in trasferta.

