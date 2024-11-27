Lazio, il rinnovo di Marusic è automatico: i dettagli

LAZIO RINNOVO MARUSIC – Alla Lazio dall’estate 2017, il contratto che lega Adam Marusic con i biancocelesti scade il prossimo 30 giugno. Tuttavia, è di fatto già certo che ci sarà il prolungamento automatico da parte del terzino montenegrino di 32 anni per ulteriori dodici mesi. Il giocatore, prima con Inzaghi, poi con Sarri e ora con Baroni, è sempre stato una garanzia nel rendimento.

Come rivela infatti il Corriere dello Sport, nel contratto del calciatore ci sarebbe una clausola che farebbe scattare il rinnovo fino al 2026.

LAZIO RINNOVO MARUSIC – E tale condizione sarebbe nientemeno che la permanenza in Serie A della Lazio. Considerato il fatto che i biancocelesti sono già a 28 punti alla fine di novembre, si può già affermare che il futuro di Marusic sarà ancora nella capitale.

