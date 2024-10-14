Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 14 Ottobre 2024 · Aggiornato il 14 Ottobre 2024

Lazio manager Gila – La carriera alla Lazio di Mario Gila è stata caratterizzata da un inizio difficilissimo prima di una grande risalita. Solamente 12 mesi fa il difensore spagnolo era in fondo alle gerarchie di Maurizio Sarri, il quale lo ha lanciato quasi per disperazione nella trasferta di Salerno. Da quel momento Gila si è preso la Lazio restando titolare inamovibile sia con Tudor che con Baroni. Come riporta oggi il Corriere dello Sport ci sono delle novità sul futuro di Gila.

Parole – Ecco le dichiarazioni di Alejandro Camano, agente di Gila e famoso per essere anche il manager del capitano dell’Inter Lautaro Martinez: “Non siamo preoccupati del futuro. Siamo felici della crescita di Mario e lui è felice nella Lazio, avrà un avvenire importante”.

Lazio, il manager di Gila: “È felice”

La situazione – Gila attualmente ha il contratto in scadenza nel 2027 e non ha fretta di rinnovare: il suo ex club, il Real Madrid, può pareggiare ogni offerta in arrivo per il centrale oppure potrebbe ricevere una percentuale sulla futura rivendita del difensore. Di certo Baroni lo stima molto dato che lo ha atteso dopo l’infortunio patito prima dell’inizio della stagione e ora sta studiando un possibile adattamento come terzino dato il recente K.O di Lazzari.

LEGGI ANCHE: