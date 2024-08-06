Lazio: il DS Lione, David Friio: “Siamo d’accordo: Cherki partirà”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 6 Agosto 2024 · Aggiornato il 6 Agosto 2024

Mercato Lazio: il DS dell’Olympique Lione, David Friio, ha confermato la partenza di Cherki, esterno francese e obiettivo del club capitolino

Friio Lione Cherki – Sguardo all’immediato, al presente, rivolto soprattutto a venerdì, giorno della finale Olimpica contro la Spagna, a caccia di una medaglia dello stesso colore del proprio talento: l’oro. Poi, per Ryan Cherki, esterno classe 2003 di proprietà dell’Olympique Lione, ma con il contratto in scadenza al 30 giugno 2025, arriverà il tempo del mercato. Un grande assist alla Lazio, società a caccia di un esterno offensivo e interessata al profilo del trequartista, proveniente proprio dalla Francia e dalle parole del Direttore Sportivo del club transalpino, David Friio.

Intervenuto ai microfoni di Footmercato, il DS del Lione ha confermato una notizia che circolava da diverse settimane e resa ufficiale solamente pochi minuti fa: “Cherki andrà via, confermo. Abbiamo stabilito, insieme al suo entourage, che questa sarà la sessione estiva in cui partirà da Lione. Non sappiamo ancora dove potrà andare a giocare, se all’estero o al Paris Saint Germain, ma siamo sicuri che chiunque lo prenda farà un affare. Il suo futuro lontano da qui, però, è certo”.

Un indizio di mercato importante, che gli aquilotti potrebbero cogliere per donare ancora più imprevedibilità alla fase offensiva della squadra di Baroni: secondo alcune indiscrezioni emerse, la valutazione apposta dal Lione sul cartellino di Cherki sarebbe di 20 milioni di euro. A gennaio, il trequartista era stato sondato anche dal Napoli, club al momento alle prese con la sostituzione di Lindstrom, passato all’Everton.

