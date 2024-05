LAZIO FABIANI KAMADA – Intervenuto a Radiosei, Angelo Fabiani ha parlato della situazione in casa Lazio. A partire dal mercato.

Così il DS biancoceleste: “Kamada? La situazione a oggi dice che al 100% Kamada resterà alla Lazio, poi le cose possono cambiare sempre. Il destino è nelle sue mani, dagli ultimi colloqui che ho avuto con il suo entourage mi risulta che il giocatore sia ben felice di restare“.

LAZIO FABIANI KAMADA – Di seguito: “Tudor ha un contratto fino al 2025, con lui ci confronteremo per la squadra del futuro. I cicli sono fatti per finire, quello di Sarri si è chiuso, ora se ne sta aprendo un altro per costruire una squadra di giovani con esperienze in campo internazionale. Nel mio calcio non è contemplato prendere trentenni, a meno di grandi occasioni. Noi vogliamo costruire un gruppo di calciatori giovani ed importanti. Un modello su cui rifarsi è il Feyenoord o il Leverkusen ha costruito una squadra importante dopo un momento buio

Immobile? Ciro ha un contratto con la Lazio per altri due anni: è il capitano. La vita della punta ha alti e bassi, ma discutere Immobile non mi sembra il caso…“.

Infine su Luis Alberto: “Ha espresso la sua volontà, la prenderemo in considerazione se non lede gli interessi della società, altrimenti valuteremo altre ipotesi. Questo vale per tutti“.

