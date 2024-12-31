Lazio, il ds Fabiani: “Gila resta da noi. Fazzini? Lo seguiamo”

Raffaele Campo · Pubblicato il 31 Dicembre 2024

LAZIO FABIANI GILA FAZZINI – Intervenuto a Lazio Style Radio, Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha fatto io punto in casa biancoceleste circa il mercato.

Qui le sue dichiarazioni: “Fazzini? È un ottimo giocatore, i nostri scout lo hanno monitorato. Lo conosciamo, come tanti altri. Se c’è l’ opportunità, la società non si tira indietro. Ma ci sono altri profili che stiamo visionando e su cui stiamo facendo delle riflessioni. Qualcosa sicuramente faremo. Se vediamo che possiamo migliorare, lo dobbiamo fare“.

LAZIO FABIANI GILA FAZZINI – Poi: “Se Gila può cedere al fascino del Real Madrid? La Lazio ha già tanto fascino. Lui ha ancora qualche anno di contratto con noi, è stata brava la società ad acquistarlo quando non era nessuno. Col tempo si è guadagnato la stima di tutto l’ambiente e dei tecnici che lo hanno allenato. Cessioni? Questo è il limite del nostro presidente, lui è restio a mandare via i nostri giocatori, crea un rapporto di empatia con loro. Anche se arriva qualche proposta, lui difficilmente è disposto a cedere. Castrovilli? È un giocatore che abbiamo preso quest’anno con un anno di contratto. Sapevamo dei suoi problemi, anche se i fastidi di operazioni passate non hanno mai dato problemi. Quando è stato chiamato in campo ha fatto la sua parte, poteva fare molto molto di più. Ma è anche vero che non ha minutaggio nelle gambe, e togliere minuti a Rovella, Guendouzi, Dele-Bashiru non è facile“.

LEGGI ANCHE: