Lazio, il comunicato: Società non in vendita
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha voluto respingere le voci che vedevano la società vicina ad una cessione. Eccolo riportato in forma integrale:
In riferimento ai contenuti diffusi nelle ultime ore attraverso canali social e ripresi da alcuni siti di informazioni digitali, la S.S. Lazio smentisce in modo categorico le notizie relative a una presunta cessione della Società.
La S.S. Lazio non è in vendita.
La Società non ha ricevuto alcuna offerta, manifestazione di interesse o proposta formale da parte di soggetti italiani o esteri.
La reiterata diffusione di informazioni false e prive di riscontro, oltre a generare confusione nell’opinione pubblica, può integrare profili di manipolazione informativa e aggiotaggio, considerata la natura di società quotata della S.S. Lazio.
Per tali ragioni, la Società procederà alla segnalazione alle autorità competenti affinché vengano effettuate le opportune verifiche in merito alla diffusione di notizie non verificate e potenzialmente idonee ad alterare il mercato.
Si invitano tutti gli organi di stampa ad attenersi ai principi di correttezza professionale, verificando le fonti e contattando preventivamente la Società prima di rilanciare notizie prive di fondamento.
Intanto, sul campo, la squadra sarà impegnata domani nella trasferta contro il Cagliari, posticipo del sabato valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2025/26.