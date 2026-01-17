Lazio, il Como accelera per Nuno Tavares: scenario in evoluzione

Il Como irrompe nella trattativa

Il futuro di Nuno Tavares torna al centro del mercato. L’esterno portoghese è in uscita dalla Lazio e, nonostante una stagione segnata da diversi stop fisici, resta un profilo capace di attirare interesse concreto. Secondo Sky Sport, il Como si è inserito con decisione nella corsa al classe 2000, confermando l’ambizione del club lariano.

La concorrenza e la posizione della Lazio

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la squadra guidata da Cesc Fabregas non è l’unica sulle tracce dell’ex Arsenal e Marsiglia. Il Besiktas resta vigile e per settimane è sembrato in vantaggio, ma la trattativa con la Lazio non ha ancora trovato un punto di caduta. I biancocelesti valutano con attenzione tempi e condizioni dell’operazione, consapevoli di avere in rosa un giocatore che, quando integro, garantisce spinta, profondità e numeri.

Pedraza pronto, possibile cambio di programma

Sul tavolo della dirigenza laziale c’è già il nome del sostituto. Alfonso Pedraza, attualmente al Villarreal, è destinato a vestire la maglia della Lazio dalla prossima stagione. Tuttavia, un’eventuale cessione immediata di Nuno Tavares potrebbe anticiparne l’arrivo in Serie A, ridisegnando le gerarchie sulla fascia sinistra già a gennaio.

Scelte imminenti

Il quadro è chiaro. Il Como spinge, il Besiktas osserva, la Lazio valuta. La sensazione è che il dossier Nuno Tavares sia destinato a scaldarsi rapidamente. E che una decisione possa arrivare molto prima del previsto.