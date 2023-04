Maurizio Sarri, tecnico dei biancocelesti, avrebbe espressamente richiesto un acquisto importante sulla trequarti: il prescelto

Volo ad altissima quota per l’aquila della Lazio: i biancocelesti di Maurizio Sarri, con 55 punti in classifica, sono i primi indiziati per la conquista di un posto Champions. Il fondamentale match in programma sabato sera contro la Juventus, dovrà rappresentare una conferma per una squadra che abbina un ottimo calcio a risultati più che conviventi. Ne è ben consapevole la società, conscia di dover assecondare il tecnico in vista di una stagione, la prossima, ricca di impegni ambiziosi. Nel caso in cui gli aquilotti dovessero riuscire davvero a spalancare le porte dell’Europa dall’ingresso principale, il Mister toscano avrebbe già in mente i primi nomi in grado di innalzare il tasso tecnico della rosa.

Il profilo cerchiato in rosso sul taccuino di Sarri, secondo quanto riportato dal portale tuttomercatoweb, dovrebbe rispondere al nome di Domenico Berardi. L’esterno classe 1994, ormai considerato una bandiera della realtà sassolese, sarebbe il prescelto per apportare ulteriore qualità e garantire un numero di gol utili per mantenere alto il volo dell’aquila biancoceleste. Per esortare la società neroverde a privarsi di un perno da sempre fondamentale della squadra, saranno necessarie diverse decine di milioni di euro. Il Sassuolo, infatti, valuta il proprio numero dieci non meno di trenta milioni di euro: cifra che potrebbe essere ritenuta congrua dalla Lazio solo in caso di denaro fresco proveniente proprio dalla possibile qualificazione alla prossima edizione della Champions.

