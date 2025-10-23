Lazio, il Brighton insiste per Mario Gila: offerta rifiutata da 34 milioni

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 23 Ottobre 2025 · Aggiornato il 23 Ottobre 2025

Il Brighton vuole Mario Gila, ma la Lazio alza la richiesta

Il Brighton è pronto a tornare alla carica per Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio che ha attirato l’interesse di diversi club della Premier League. Secondo quanto riportato da Defensa Central, il club inglese ha già presentato un’offerta da 34 milioni di euro, respinta dalla dirigenza biancoceleste, intenzionata a ottenere una cifra più alta per lasciar partire il 25enne.

Lazio ferma: pesa la clausola con il Real Madrid

La richiesta della Lazio supera i 40 milioni di euro, complice la clausola che garantisce al Real Madrid il 50% della futura rivendita. Ciò significa che, in caso di accordo per 40 milioni, i blancos incasserebbero circa 20 milioni. Un dettaglio che spiega la rigidità del club romano nelle trattative, consapevole di non poter realizzare un guadagno pieno.

Brighton pronto al rilancio: la Premier chiama Gila

Nonostante il primo rifiuto, il Brighton non sembra intenzionato a mollare. Gli inglesi apprezzano la crescita costante di Mario Gila e la sua capacità di giocare in più ruoli difensivi. Il tecnico dei Seagulls, Fabian Hürzeler, lo considera ideale per il suo sistema di gioco.

La Lazio, dal canto suo, valuta se monetizzare o trattenere un titolare prezioso per il progetto di Maurizio Sarri. Le prossime settimane diranno se l’assalto inglese diventerà concreto.

