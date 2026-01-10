Lazio, il Brentford osserva Cancellieri
Foto © Stefano D’Offizi
LAZIO BRENTFORD CANCELLIERI – Prima del lungo infortunio, era iniziata molto bene la stagione di Matteo Cancellieri con la maglia della Lazio.
Dopo vari giri in prestito l’attaccante esterno si stava finalmente imponendo nel “suo” club. Il tutto dopo aver svolto un ottimo precampionato. Si trattava del valore aggiunto della rosa di Sarri.
LAZIO BRENTFORD CANCELLIERI – Ora l’ex Verona e Parma si sta poco alla volta ritrovando.
Secondo quanto riferisce Sportitalia, sul calciatore ci sarebbe l’interesse da parte dei londinesi del Brentford, che lo avrebbero visionato dal vivo questo mercoledì in Lazio-Fiorentina. Ci dovrebbe essere un altro emissario questa domenica per la partita in casa del Verona. Situazione in attesa di approfondimenti.
