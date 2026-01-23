Lazio, idea Ranieri per la difesa per il post Romagnoli

La Lazio vive giorni intensi sul fronte mercato. Le recenti uscite di Matteo Guendouzi e Valentín Castellanos, compensate dagli arrivi di Ratkov e Taylor, non chiudono il cantiere biancoceleste. Da qui al termine della sessione invernale, il club è chiamato a completare gli equilibri della rosa, soprattutto in difesa.

Romagnoli verso l’addio

Tra i nomi in uscita spicca quello di Alessio Romagnoli. Il centrale, pilastro delle ultime stagioni, potrebbe lasciare la capitale nei prossimi giorni. Sullo sfondo prende quota la pista qatariota, con l’Al Sadd di Roberto Mancini pronto a investire sul difensore italiano. Una soluzione gradita al club, che libererebbe spazio salariale e garantirebbe risorse immediate.

L’idea Ranieri

Per sostituire Romagnoli, la dirigenza valuta profili affidabili e sostenibili. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’idea porta a Luca Ranieri della Fiorentina. Difensore mancino, duttile e con esperienza in Serie A, rappresenta un’opzione coerente con le esigenze tecniche e finanziarie della Lazio.

Costi e fattibilità

L’operazione potrebbe chiudersi su cifre contenute, attorno o persino inferiori ai 5 milioni di euro. Un investimento misurato che renderebbe Ranieri un sostituto funzionale, pronto a inserirsi senza stravolgere gli equilibri. I rapporti tra Lazio e Fiorentina sono buoni e potrebbero favorire una trattativa rapida.

Se l’uscita di Romagnoli si concretizzerà, Ranieri diventerà una pista concreta. Una scelta pragmatica, in linea con una strategia che guarda all’immediato senza perdere di vista la sostenibilità.