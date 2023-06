LAZIO PINAMONTI – Una delle priorità ormai da diversi anni per la Lazio è quella di trovare una vera alternativa a Ciro Immobile, visti soprattutto i diversi problemi fisici avuti dall’attaccante nella scorsa stagione. Come riportato dal “Corriere dello Sport“, un’idea per i biancocelesti sarebbe quella che porta ad Andrea Pinamonti.

LAZIO, IDEA PINAMONTI PER IL VICE IMMOBILE

Il Sassuolo ascolterà eventuali offerte da almeno 15 milioni di euro. La Lazio potrebbe valutare l’inserimento di Cancellieri per abbassare la parte cash. Nonostante il ragazzo si trovi bene con Dionisi, in caso di chiamata della Lazio sarebbe pronto a trasferirsi. Pinamonti è reduce da una stagione non semplice, con sole 5 reti all’attivo.

