Lazio, idea Oyarzabal: il post Castellanos guarda alla Liga

Il dopo Castellanos apre nuovi scenari

La cessione di Valentín Castellanos ha creato uno spazio chiaro nell’attacco della Lazio. Non solo tecnico, ma anche identitario. Servono gol, leadership e continuità. In questo contesto prende quota il nome di Mikel Oyarzabal, profilo seguito con attenzione dalla dirigenza biancoceleste.

Perché Oyarzabal convince la Lazio

Capitano e simbolo della Real Sociedad, Oyarzabal è un attaccante moderno, capace di giocare da esterno, seconda punta o riferimento centrale. Nella scorsa stagione ha firmato 18 gol, confermando affidabilità e maturità. È il tipo di giocatore che può reggere responsabilità immediate in Serie A, senza bisogno di lunghi adattamenti.

La posizione della Real Sociedad

La Real Sociedad non lo considera più incedibile. È un passaggio chiave. Il club basco resta prudente, ma aperto ad ascoltare proposte congrue. Transfermarkt valuta Oyarzabal 25 milioni di euro, cifra impegnativa ma non fuori scala per un’operazione costruita con formula e tempi giusti.

Costi, concorrenza e fattibilità

L’ingaggio e la concorrenza internazionale rappresentano i principali nodi. Tuttavia, la Lazio può giocarsi la carta del progetto tecnico e del ruolo centrale nel nuovo assetto offensivo. L’eventuale affondo dipenderà dall’equilibrio dei conti e dalla volontà del calciatore di misurarsi con un campionato diverso.

Una pista da monitorare

Non è una trattativa avanzata, ma un’idea concreta. Se il mercato offrirà le condizioni giuste, Mikel Oyarzabal può diventare il nome forte per rilanciare l’attacco della Lazio nella seconda parte della stagione. Analizziamolo: profilo giusto, tempismo decisivo.