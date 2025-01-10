Lazio, idea Ismajli a parametro zero

Raffaele Campo · Pubblicato il 10 Gennaio 2025

LAZIO ISMAJLI – Ci sarebbe una nuova pretendente per Ardian Ismajli, difensore albanese dell’Empoli e in scadenza di contratto con i toscani. Da diverso tempo è uno dei giocatori più solidi e affidabili nel ruolo, e il suo rendimento non è passato inosservato.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Messaggero, sul giocatore di 28 anni ci sarebbe anche la Lazio. Che potrebbe pensare a piazzare un ottimo colpo a parametro zero.

LAZIO ISMAJLI – La concorrenza comunque non mancherebbe, dal momento che sulle tracce di Ismajli ci sarebbe da tempo anche il Napoli.

