Lazio, idea di scambio Ilic-Belahyane con il Torino: i dettagli

Con il via libera del mercato, la Lazio è alla ricerca di una mezz’ala di qualità da mettere al servizio di Maurizio Sarri: secondo quanto riportato da Sportitalia, oltre ai nomi di Lazar Samardzic e il sogno Ruben Loftus-Cheek, sul taccuino del ds Fabiani c’è anche Ivan Ilic.

L’ex Manchester City è un profilo molto gradito dall’allenatore toscano che lo avrebbe voluto nella Capitale già nel corso della prima esperienza in biancoceleste. Tuttavia, nonostante ci fosse già un accordo di massima con il Verona, non si fece più nulla a causa della momentanea permanenza di Luis Alberto,

LAZIO, POSSIBILE SCAMBIO ILIC-BELAHYANE CON IL TORINO

Sempre secondo quanto riportato da Sportitalia, la Lazio avrebbe già avviato i primi contatti, ottenendo subito l’apprezzamento per la destinazione da parte del giocatore. Al Torino, invece, piace molto Reda Belahyane: il centrocampista marocchino, arrivato nella Capitale due estati fa dal Verona, non ha trovato lo spazio che si augurava e un suo approdo in maglia granata potrebbe aumentare esponenzialmente il suo minutaggio.

Alla luce di questa situazione, i due club sono al lavoro per capire se ci sia il margine per intavolare una trattativa di scambio di prestiti Ilic-Belahyane, che farebbe contenti tutti. Si attendono aggiornamenti sulla trattativa nei prossimi giorni, quando il mercato invernale inizierà ufficialmente.

