Lazio, Hysaj: “Non gioco, ma non mi sento fuori rosa”
LAZIO HYSAJ – Direttamente dal ritiro con l’Albania, Elseid Hysaj ha parlato anche di questo inizio di stagione, la sua quarta con la maglia della Lazio, che nell’estate 2021 lo aveva ingaggiato a parametro zero.
Da agosto ad oggi il terzino ha trovato pochissimo spazio. È una delle ultime scelte di Marco Baroni.
LAZIO HYSAJ – Queste le sue dichiarazioni: “Non sono male, perché mi alleno sempre con la Lazio, sono in squadra, non sono fuori. Semplicemente non gioco nei fine settimana, ma ho lavorato su me stesso, faccio le mie corse. La normalità non è la stessa partita, ma cerco di fare il meglio che posso quando arrivo in Nazionale“.
