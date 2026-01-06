Lazio, Guendouzi verso l’addio: il Fenerbahce accelera

Il mercato in uscita della Lazio continua a muoversi. Dopo la cessione ufficiale di Taty Castellanos al West Ham, in casa biancoceleste cresce l’attenzione attorno al futuro di Matteo Guendouzi, uno dei pilastri della squadra guidata da Maurizio Sarri.

La posizione della Lazio e il contesto

Nei giorni scorsi il direttore sportivo Angelo Fabiani aveva provato a spegnere le voci. “Guendouzi non è in uscita, ma valutiamo tutte le situazioni per il bene della Lazio”. Parole di equilibrio, che oggi vanno lette alla luce di uno scenario in rapida evoluzione. Dalla Turchia, infatti, il Fenerbahce ha intensificato i contatti con decisione.

L’offerta del Fenerbahce e i numeri dell’affare

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, esiste già una base di accordo tra l’entourage di Guendouzi e il club turco. Il nodo principale riguarda l’intesa tra le società, ma anche su questo fronte i passi avanti sono concreti. Le cifre si muovono tra i 25 e i 30 milioni di euro, bonus compresi, una valutazione ritenuta congrua dalla dirigenza biancoceleste.

La concorrenza e la possibile chiusura

Il Fenerbahce accelera anche per evitare inserimenti, in particolare quello dell’Atletico Madrid, segnalato nelle ultime ore. Le parti sono sempre più vicine e l’operazione potrebbe chiudersi a quota 30 milioni. Un dettaglio non secondario rafforza la sensazione di addio imminente: Guendouzi avrebbe già salutato i compagni.

Il mercato della Lazio entra così in una fase delicata. Ecco il punto: ogni scelta avrà un peso preciso sul progetto tecnico e sull’equilibrio della rosa.