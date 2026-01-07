Lazio, Guendouzi saluta: accordo col Fenerbahce da 30 milioni

La Lazio ha definito il primo grande movimento in uscita del mercato invernale. Matteo Guendouzi è pronto a salutare il club biancoceleste per iniziare una nuova esperienza con il Fenerbahce, che ha chiuso l’operazione a titolo definitivo per una cifra complessiva di 30 milioni di euro.

Accordo totale tra i club

Nelle ultime ore Lazio e Fenerbahce hanno trovato l’intesa definitiva sulla base di 28 milioni più 2 di bonus. Un’operazione che soddisfa entrambe le parti e che consente al club capitolino di realizzare una plusvalenza importante, utile per riequilibrare i conti e pianificare le prossime mosse in entrata.

I numeri in biancoceleste

Arrivato nell’estate del 2023, Guendouzi lascia la Lazio dopo due stagioni e mezzo, chiuse con 110 presenze ufficiali e 6 gol. Un percorso caratterizzato da continuità, leadership e rendimento costante, che ha reso il centrocampista francese uno dei punti fermi della squadra nelle ultime stagioni di Serie A ed Europa.

L’addio dopo Verona

Il trasferimento non sarà immediato. Guendouzi resterà a disposizione per la sfida contro l’Hellas Verona, in programma domenica alle 18, prima di volare in Turchia. Contro la Fiorentina, invece, dovrebbe partire dalla panchina, in un contesto già proiettato verso l’addio.

Contratto e prospettive

Per Guendouzi è pronto un contratto quadriennale da 4,5 milioni di euro a stagione con il Fenerbahce, che si assicura un profilo di esperienza internazionale e personalità. La Lazio, dal canto suo, chiude un ciclo e apre una nuova fase del proprio mercato, con margini di manovra ora decisamente più ampi.