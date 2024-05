LAZIO GUENDOUZI – In attesa di concludere in via ufficiale, tiene banco una questione spinosa in casa Lazio. E riguarda Matteo Guendouzi, centrocampista offensivo francese approdato nella Capitale un anno fa.

Anche oggi il giocatore non partirà tra i titolari, con Tudor che in mediana dovrebbe lanciare Vecino e Rovella.

LAZIO GUENDOUZI – Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, alla base di questa esclusione ci sarebbero anche motivi di mercato e non solo tecnici. Già, perché il giocatore, a causa del più che difficile rapporto con Tudor, esistente sin dai tempi del Marsiglia, potrebbe dire addio in estate.

Con la conferma del tecnico croato, la dirigenza laziale potrebbe dare il proprio assenso alla cessione se in estate dovesse pervenire una offerta non inferiore a 30 milioni.

