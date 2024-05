Lazio Guendouzi Luis Alberto – Una Lazio a due facce in questo finale di stagione: ordinata in campo ma con molti punti interrogativi fuori. Da quando è arrivato Tudor nessuno ha fatto più punti dei biancocelesti in campionato e la qualificazione in Europa per la prossima stagione si è sensibilmente avvicinata. Tuttavia vari contrasti fuori dal rettangolo di gioco hanno portato il presidente Lotito a mettere sul mercato due pezzi da 90 come riporta il Corriere Dello Sport.

Luis Alberto – Il primo nome è quello dello spagnolo Luis Alberto, molto vicino alla cessione varie volte negli ultimi anni. Luis Alberto ha già annunciato di voler lasciare la squadra la termine della stagione, ma la dirigenza non lo vuole perdere a parametro zero e aspetta offerte concrete da circa 15 milioni di euro. Tudor non vede lo spagnolo nel proprio progetto e lo ha già escluso dai convocati a causa di scarso impegno in allenamento.

Lazio, Guendouzi e Luis Alberto in uscita

Guendouzi – Il secondo nome è quello di Guendouzi: il francese è arrivato la scorsa estate per sostituire Milinkovic-Savic e non ha fatto mancare quantità e qualità sul campo durante la stagione. Tuttavia già a Marsiglia ha avuto vari contrasti con l’allenatore Tudor e una cessione aiuterebbe l’allenatore nella gestione dello spogliatoio.

