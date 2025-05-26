Lazio, Guendouzi chiede un nuovo contratto dopo una stagione top

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 26 Maggio 2025 · Aggiornato il 26 Maggio 2025

Guendouzi, stagione brillante e nuove ambizioni

Il centrocampista francese Matteo Guendouzi, elemento cardine del centrocampo della Lazio, ha formalmente espresso la volontà di rivedere i termini del proprio contratto. Dopo una stagione di altissimo livello, culminata con 48 presenze e 4.148 minuti in campo tra campionato e coppe, il calciatore ritiene che l’attuale ingaggio da 1,3 milioni di euro netti a stagione non rispecchi più il suo valore.

La Lazio valuta il rinnovo per blindare il giocatore

La dirigenza biancoceleste, consapevole dell’importanza tattica e della personalità di Guendouzi, è intenzionata a trovare un’intesa con l’entourage del calciatore per evitare l’inserimento di altri club; il francese ha attirato l’attenzione di diverse società estere, ma la Lazio non è disposta a trattare per meno di 40 milioni di euro, cifra che riflette l’impatto del giocatore e la sua prospettiva di crescita.

Un futuro ancora biancoceleste?

Il club capitolino, che considera Guendouzi un pilastro su cui costruire il futuro, sembra orientato ad assecondare le richieste economiche del centrocampista pur di garantirsi la sua permanenza. L’obiettivo è evitare frizioni e consolidare il legame con un calciatore che ha dimostrato grande professionalità e rendimento costante.

La trattativa per il rinnovo, secondo quanto trapela, potrebbe entrare nel vivo già nelle prossime settimane.

