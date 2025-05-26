Lazio, Guendouzi chiede un nuovo contratto dopo una stagione top
Guendouzi, stagione brillante e nuove ambizioni
Il centrocampista francese Matteo Guendouzi, elemento cardine del centrocampo della Lazio, ha formalmente espresso la volontà di rivedere i termini del proprio contratto. Dopo una stagione di altissimo livello, culminata con 48 presenze e 4.148 minuti in campo tra campionato e coppe, il calciatore ritiene che l’attuale ingaggio da 1,3 milioni di euro netti a stagione non rispecchi più il suo valore.
La Lazio valuta il rinnovo per blindare il giocatore
La dirigenza biancoceleste, consapevole dell’importanza tattica e della personalità di Guendouzi, è intenzionata a trovare un’intesa con l’entourage del calciatore per evitare l’inserimento di altri club; il francese ha attirato l’attenzione di diverse società estere, ma la Lazio non è disposta a trattare per meno di 40 milioni di euro, cifra che riflette l’impatto del giocatore e la sua prospettiva di crescita.
Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.
Un futuro ancora biancoceleste?
Il club capitolino, che considera Guendouzi un pilastro su cui costruire il futuro, sembra orientato ad assecondare le richieste economiche del centrocampista pur di garantirsi la sua permanenza. L’obiettivo è evitare frizioni e consolidare il legame con un calciatore che ha dimostrato grande professionalità e rendimento costante.
La trattativa per il rinnovo, secondo quanto trapela, potrebbe entrare nel vivo già nelle prossime settimane.
LEGGI ANCHE:
- Victor Osimhen nel mirino dell’Al-Hilal: offerta faraonica in arrivo
- Bruno Fernandes, addio United? Al-Hilal pronto a fare follie
- Manchester City su Reijnders: offerta da oltre 70 milioni in arrivo
- Il Chelsea punta Zion Suzuki: il Parma chiede una cifra elevata
- La Juventus punta su Conceição, ma Ndoye resta un’alternativa
- Luis Henrique all’Inter: affare da 25 milioni in chiusura
- Garnacho verso il Napoli: possibile addio al Manchester United
- Milan punta Gabri Veiga, ma la Champions lo avvicina all’Atlético
- Fiorentina, futuro incerto per Dodô: rinnovo in stand-by
- Lookman conteso: duello tra Juventus e PSG per il talento Atalanta