lazio Dia – L’attaccante della Lazio Boulaye Dia ha iniziato la stagione in modo ottimo rilanciandosi dopo la scorsa annata disastrosa a Salerno. Tuttavia nelle ultime ore sono arrivate notizie pessime: Dia ha contratto la malaria nel ritiro del Senegal e al momento è curato dallo staff della nazionale africana, la quale ha comunicato nella giornata di oggi la malattia del calciatore tramite il sito ufficiale.

Comunicato – “La Federcalcio senegalese (FSF) informa il pubblico che i giocatori Boulaye Dia e Lamine Camara saranno ritirati dalla partita Burkina Faso-Senegal di giovedì 14 novembre 2024. Boulaye Dia ha avuto un attacco di malaria il giorno della partenza per Bamako, motivo per cui è rimasto a Dakar per continuare le cure. Per quanto riguarda Lamine Camara, negli ultimi due allenamenti ha avvertito dolori agli adduttori. I medici della Nazionale seguono con attenzione l’evolversi dello stato di salute dei due giocatori”.

Lazio, grana Dia: ha contratto la malaria

Recupero – I dubbi sono ora relativi ai tempi di recupero: l’ultimo caso in serie a di malaria è stato quello di Christian Kouame, attualmente in forza alla fiorentina. Kouame riuscì a tornare in campo una settimana dopo aver contratto la malattia, quindi non si può ancora dare come assente per certo l’attaccante senegalese per la prossima partita di campionato. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.

