Lazio – Giroud sempre più vicino: blitz di Tare a Londra in mattinata

LAZIO GIROUD – Prosegue a passo spedito la trattativa per portare Olivier Giroud dal Chelsea alla Lazio. Infatti, il club biancoeleste e l’attaccante francese avrebbero trovato un accordo, e starebbero aspettando il via libera dei Blues.

Infatti, il club londinese vorrebbe prima tutelarsi acquistando un altro attaccante. Da parte sua, invece, la Lazio vorrebbe chiudere l’operazione a prescindere, regalando a Simone Inzaghi un grande attaccante da affiancare ad Immobile e Caicedo. Per quanto riguarda il giocatore, invece, si sarebbe raggiunta l’intesa per un contratto da tre anni e mezzo per averlo in prestito ad un milione di Euro con obbligo di riscatto fissato a cinque.

Per ora, dall’Inter – altra pretendente al giocatore – non arriva alcun rilancio, mentre, in mattinata, il ds laziale Igli Tare è volato a Londra, per provare a chiudere l’affare. Insieme a lui, anche Michael Manuello, agente di Giroud.